Складское помещение для обслуживания Bradley и Humvee во Львове получило значительные повреждения в результате попадания ракеты. Сообщение об этом распространил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, на повреждённом складе осуществлялся ремонт и переоборудование бронемашин ВСУ, включая «Брэдли» и «Хаммер». Подробности инцидента и возможные последствия в настоящее время уточняются.

Напомним, российские военные нанесли удар по военной базе Вооружённых сил Украины, расположенной в городе Стрые Львовской области. Целью атаки стали объекты инфраструктуры с бункерами на территории базы. Точный характер нанесённых повреждений и возможные потери среди личного состава ещё уточняются.