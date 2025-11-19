Подполье сняло, что осталось от склада обслуживания Bradley и Humvee после удара ВС РФ
Обложка © Telegram / Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев
Складское помещение для обслуживания Bradley и Humvee во Львове получило значительные повреждения в результате попадания ракеты. Сообщение об этом распространил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, на повреждённом складе осуществлялся ремонт и переоборудование бронемашин ВСУ, включая «Брэдли» и «Хаммер». Подробности инцидента и возможные последствия в настоящее время уточняются.
Напомним, российские военные нанесли удар по военной базе Вооружённых сил Украины, расположенной в городе Стрые Львовской области. Целью атаки стали объекты инфраструктуры с бункерами на территории базы. Точный характер нанесённых повреждений и возможные потери среди личного состава ещё уточняются.
