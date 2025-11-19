Армия России мощным ударом разнесла военную базу с бункерами ВСУ на Западе Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Российские военные нанесли удар по военной базе Вооружённых сил Украины в Стрые Львовской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, целью удара стали объекты инфраструктуры с бункерами на территории базы. Точный характер повреждений и возможные потери пока не уточняются.
«Поразили военную базу с бункерами», — отметил он.
Ранее российская армия в Харьковской области уничтожила установки ATACMS, из которых ВСУ выпускали ракеты по Воронежу. Минобороны также показывало фото обломков после украинского обстрела. Есть также и видео с ударом возмездия по месту дислокации американских систем.
