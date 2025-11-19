Армия России мощным ударом разнесла военную базу с бункерами ВСУ на Западе Украины

Российские военные нанесли удар по военной базе Вооружённых сил Украины в Стрые Львовской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, целью удара стали объекты инфраструктуры с бункерами на территории базы. Точный характер повреждений и возможные потери пока не уточняются.

«Поразили военную базу с бункерами», — отметил он.