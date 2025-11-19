Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 06:42

Армия России мощным ударом разнесла военную базу с бункерами ВСУ на Западе Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские военные нанесли удар по военной базе Вооружённых сил Украины в Стрые Львовской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, целью удара стали объекты инфраструктуры с бункерами на территории базы. Точный характер повреждений и возможные потери пока не уточняются.

«Поразили военную базу с бункерами», — отметил он.

«Психика не выдерживала»: Вернувшийся из плена боец поведал ужасающее о пытках ВСУ
«Психика не выдерживала»: Вернувшийся из плена боец поведал ужасающее о пытках ВСУ

Ранее российская армия в Харьковской области уничтожила установки ATACMS, из которых ВСУ выпускали ракеты по Воронежу. Минобороны также показывало фото обломков после украинского обстрела. Есть также и видео с ударом возмездия по месту дислокации американских систем.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar