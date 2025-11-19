Советская лыжница, олимпийская чемпионка Алевтина Олюнина скончалась на 83-м году жизни

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина (Панарина) скончалась на 83-м году жизни в Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

«Федерация лыжных гонок России выражает глубокие соболезнования родным и близким Алевтины Сергеевны. Ее вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в нашей памяти», — говорится в сообщении ФЛГР.

Олюнина выиграла золото в эстафете 3x5 км (вместе с Галиной Кулаковой и Любовью Мухачёвой) на Олимпиаде-1972 в Саппоро. Там же она завоевала серебро на дистанции 10 км. Спортсменка дважды становилась чемпионкой мира и девять раз — чемпионкой СССР. Получила звание заслуженного мастера спорта.

С 1975 года прославленная спортсменка жила и работала в Костроме, тренируя новые поколения лыжников. Алевтина Сергеевна активно участвовала в спортивной жизни области, внося неоценимый вклад в воспитание молодежи и оставаясь примером для подражания, отметили в региональном комитете по физкультуре и спорта. В Костроме проходит трационная эстафета на призы Олюниной.