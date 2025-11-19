В Раде вызвали Умерова на заседание

Верховная рада Украины вызвала на заседание секретаря украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Рустема Умерова. Его имя уже неоднократно фигурировало в материалах масштабного коррупционного скандала, в который вовлечены действующие и бывшие члены украинского правительства. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко*.

«Умерова вызвали в Раду. Ждём, когда вернётся», — написал он в соцсетях.

Умеров 11 ноября неожиданно объявил, что отправился в Турцию «для переговоров». После этого он не вернулся на Украину, а поехал «в командировку» в Катар и ОАЭ. Позже в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что он уже находится в США, где проводит рабочие встречи.

Его отсутствие совпало с раскрытием крупной коррупционной схемы. Имя Умерова упоминалось в материалах следствия, что породило слухи о возможном отказе возвращаться на родину. 19 ноября Владимир Зеленский прилетел в Турцию на встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом — на опубликованных кадрах рядом с ним заметили и Умерова.

Ранее детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Предприниматель покинул страну буквально за несколько часов до визита следователей. В делах Миндича снова всплыло имя Умерова, а в обвинительных материалах, как сообщают источники, впервые появилось и имя самого Зеленского — который, как и Умеров, отсутствует в Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.