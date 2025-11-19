Ещё одна голова полетела в Правительстве Украины из-за хищения $100 млн
Обложка © Минэнерго Украины
Верховная рада проголосовала за увольнение второго члена правительства Украины из-за громкого коррупционного скандала с хищением 100 млн долларов. Своего поста лишилась министр энергетики Светлана Гринчук.
За её увольнение во время заседания проголосовали 315 нардепов из 336, никто не выступил против, но были воздержавшиеся.
Напомним, детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину. А сегодня в обвинительном заключении Тимуру Миндичу нашли имя Зеленского, которого, к слову, тоже нет на родине.
