Ещё одна голова полетела в Правительстве Украины из-за хищения $100 млн

Верховная рада проголосовала за увольнение второго члена правительства Украины из-за громкого коррупционного скандала с хищением 100 млн долларов. Своего поста лишилась министр энергетики Светлана Гринчук.

За её увольнение во время заседания проголосовали 315 нардепов из 336, никто не выступил против, но были воздержавшиеся.