Министр обороны Британии Хили обратился с посланием к России из-за корабля «Янтарь»

Министр обороны Великобритании Джон Хили выступил с резким обращением к России из-за действий российского судна «Янтарь». Лондон утверждает, что разведывательный корабль, находившийся к северу от Шотландии, якобы направлял лазеры на пилотов британских самолётов, наблюдавших за его движением, пишет Independent.

«Моё послание России и [президенту РФ Владимиру] Путину таково: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете», — заявил он.

Ещё в сентябре СМИ сообщали, что «Янтарь» вызвал тревогу НАТО. По данным Financial Times, европейские военные обеспокоились его манёврами вблизи зон, где проходят подводные кабели и трубопроводы, обеспечивающие интернет, финоперации и военную связь. Корабль замечали у берегов Северной Европы, Атлантики и в Средиземном море.

В январе Хили уже называл «Янтарь» «шпионским судном», утверждая, что оно может собирать данные о подводной инфраструктуре Британии. Российское посольство в Лондоне эти обвинения отвергло, заявив, что разговоры о «шпионаже» — это лишь повод для НАТО усилить военное присутствие в Балтийском и Северном морях.