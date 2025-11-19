Правительство Германии утвердило поправки, согласно которым украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, лишатся права на Bürgergeld — гражданское пособие, полагающееся резидентам ФРГ. Как сообщает DPA, таким беженцам будут назначать выплаты на уровне обычных просителей убежища, что существенно ниже нынешних сумм.

Законопроект внесла министр труда и соцполитики Бербель Бас. Сегодня размер Bürgergeld составляет до €563 на одного взрослого и €471 на подростков 15–18 лет. Государство также оплачивает жильё, отопление и другие расходы. Стандартная помощь беженцу — €441 в месяц. В Минтруде заявили, что таким образом украинцы будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли в качестве беженцев из других стран.

Главная задача реформы — ускорить трудовую интеграцию украинцев. В Германии проживает около 1,1 млн граждан Украины, но работу нашли лишь около 35%. Для сравнения: в Польше — примерно 70%, в Чехии — около 60%. Власти Германии рассчитывают, что сокращение выплат станет стимулом к трудоустройству.

Одно из важных преимуществ Bürgergeld — возможность сразу посещать языковые курсы, работать и пользоваться услугами центров занятости. Пособие выплачивается до момента трудоустройства, а медицинская страховка оплачивается государством. После реформы новоприбывшие украинцы лишатся этих преимуществ.

Ранее Life.ru писал, что европейские страны начали выдавать украинских беженцев Киеву через механизмы Интерпола. Уголовные дела на Украине возбуждаются по тяжёлым статьям, после чего в Интерпол отправляются запросы на розыск и экстрадицию. Источники утверждают, что в Польше, Франции и Германии такие случаи уже зафиксированы, а правительства этих стран готовы жертвовать интересами беженцев.