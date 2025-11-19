Россия и США
19 ноября, 14:36

Российские войска зашли в центр Северска

Обложка © Минобороны России

Российская армия прорвалась в Северск Донецкой народной республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Штурмовая группа ВС РФ уже была зафиксирована в районе центра города.

«Сегодня стало известно, что российские войска прорвались в Северск с юга и начали движение к центру ключевого города для обороны ВСУ на Донбассе», — говорится в сообщении.

Украинский военный Мучной подтвердил, что южный фланг Северска «начал постепенно слабеть», несколько небольших групп российских войск проникают и пытаются закрепиться в частном секторе, «ситуация близка к переломному моменту».

На данный момент официальных подтверждений от Минобороны или украинской стороны нет. В то же время военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке отмечает, что российские войска освободили 20% территории города.

Ранее стало известно, что ВС РФ прорвались в южную часть Северска между Новосёловкой и Звановкой и начали штурм жилой застройки, где засели ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
