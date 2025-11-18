Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 08:34

Армия России прорвалась в Северск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Российские войска прорвались в Северск и приступили к штурму жилой застройки в городе, который является одним из ключевых укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

«Армия России прорвалась в Северск! Российские войска начали штурм жилой застройки Северска… ВС РФ зашли в южную часть города между Новосёловкой и Звановкой», — пишут военкоры.

На кадрах с дронов, по информации канала, видны российские бойцы, что признают даже вражеские OSINT-аналитики. Также на днях подразделения ВС РФ продвинулись к городу с севера, от Дроновки. Кроме того, восточнее Северска Российская армия взяла штурмом несколько опорных пунктов ВСУ вдоль лесополос.

Новости СВО. Разгром ВСУ в Гае, Двуречанском и Платоновке, Северску грозит котёл, окружение Зеленского бежит, военные Франции помогают Киеву, 18 ноября
Новости СВО. Разгром ВСУ в Гае, Двуречанском и Платоновке, Северску грозит котёл, окружение Зеленского бежит, военные Франции помогают Киеву, 18 ноября

Тем временем военные ВС РФ продолжают ликвидировать и вытеснять украинские формирования из западной части Купянска в Харьковской области, удерживая сам населённый пункт в кольце. О ситуации на данном участке фронта также рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar