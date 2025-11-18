Российские войска прорвались в Северск и приступили к штурму жилой застройки в городе, который является одним из ключевых укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

«Армия России прорвалась в Северск! Российские войска начали штурм жилой застройки Северска… ВС РФ зашли в южную часть города между Новосёловкой и Звановкой», — пишут военкоры.

На кадрах с дронов, по информации канала, видны российские бойцы, что признают даже вражеские OSINT-аналитики. Также на днях подразделения ВС РФ продвинулись к городу с севера, от Дроновки. Кроме того, восточнее Северска Российская армия взяла штурмом несколько опорных пунктов ВСУ вдоль лесополос.

Тем временем военные ВС РФ продолжают ликвидировать и вытеснять украинские формирования из западной части Купянска в Харьковской области, удерживая сам населённый пункт в кольце. О ситуации на данном участке фронта также рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.