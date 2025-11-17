Российские войска вовсю зачищают западную часть Купянска

Российские военные продолжают ликвидировать и теснить украинских боевиков из западной части Купянска в Харьковской области. Сам населённый пункт держится в кольце. О ситуации на данном участке фронта рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. Видео публикует Минобороны РФ.

Боец РФ рассказал о ситуации в Купянске. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Сегодня завершили зачистку улицы Васильковая. Улица полностью перешла под наш контроль. Выявляем противника, корректируем огонь артиллерии по позициям боевиков, оставшихся в лесных массивах, прилегающих к освобождённым улицам и вдоль реки Оскол», — уточнил боец.

Он добавил, что в ходе боевых действий уничтожено до десяти боевиков, а оставшиеся в живых силы противника разрознены и уже слабо оказывают сопротивление, хаотично отступая.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские силы дважды пресекли попытки украинских войск эвакуировать своих бойцов, оказавшихся в окружении в районе Купянска. По сообщению военного ведомства, штурмовые группы 6-й армии успешно продолжают операции по нейтрализации окружённых украинских подразделений на Купянском направлении.