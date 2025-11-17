Россия и США
17 ноября, 13:15

Российские войска вовсю зачищают западную часть Купянска

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские военные продолжают ликвидировать и теснить украинских боевиков из западной части Купянска в Харьковской области. Сам населённый пункт держится в кольце. О ситуации на данном участке фронта рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. Видео публикует Минобороны РФ.

Боец РФ рассказал о ситуации в Купянске. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Сегодня завершили зачистку улицы Васильковая. Улица полностью перешла под наш контроль. Выявляем противника, корректируем огонь артиллерии по позициям боевиков, оставшихся в лесных массивах, прилегающих к освобождённым улицам и вдоль реки Оскол», — уточнил боец.

Он добавил, что в ходе боевых действий уничтожено до десяти боевиков, а оставшиеся в живых силы противника разрознены и уже слабо оказывают сопротивление, хаотично отступая.

Военный эксперт раскрыл планы Армии России после окончательного взятия Красноармейска

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские силы дважды пресекли попытки украинских войск эвакуировать своих бойцов, оказавшихся в окружении в районе Купянска. По сообщению военного ведомства, штурмовые группы 6-й армии успешно продолжают операции по нейтрализации окружённых украинских подразделений на Купянском направлении.

