19 ноября, 19:19

Названы случаи, когда жертва «шпиона» может попасть под суд

Обложка © freepik / asierromero

Жертва подглядываний может стать фигурантом уголовного дела, если сама начнёт снимать нарушителя своего личного пространства. Об этом «Постньюс» рассказал юрист Тимур Матвеев. Он подчеркнул, что сам факт съёмки — это незаконный сбор персональной информации.

«Разовое подглядывание не будет уголовно наказуемым, поскольку фактически нет каких-либо доказательств для возбуждения дела», — сказал юрист, но если есть факт съёмки, то это уже незаконный сбор персональных данных.

Ранее сообщалось, что регулярное подглядывание в окна к соседям может быть расценено как вторжение в частную жизнь. Люди, ставшие жертвой чужого любопытства, вправе подать заявление в полицию при наличии соответствующих доказательств.

