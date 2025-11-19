Названы случаи, когда жертва «шпиона» может попасть под суд

Жертва подглядываний может стать фигурантом уголовного дела, если сама начнёт снимать нарушителя своего личного пространства. Об этом «Постньюс» рассказал юрист Тимур Матвеев. Он подчеркнул, что сам факт съёмки — это незаконный сбор персональной информации.

«Разовое подглядывание не будет уголовно наказуемым, поскольку фактически нет каких-либо доказательств для возбуждения дела», — сказал юрист, но если есть факт съёмки, то это уже незаконный сбор персональных данных.

Ранее сообщалось, что регулярное подглядывание в окна к соседям может быть расценено как вторжение в частную жизнь. Люди, ставшие жертвой чужого любопытства, вправе подать заявление в полицию при наличии соответствующих доказательств.