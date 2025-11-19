Россиян предупредили о риске загреметь в тюрьму за привычку шпионить за соседями

Регулярное подглядывание в окна к соседям может быть расценено как вторжение в частную жизнь, заявила юрист Екатерина Нечаева. По её словам, люди, ставшие жертвой чужого любопытства, вправе подать заявление в полицию при наличии соответствующих доказательств.

«Виновнику может грозить лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей», — подчеркнула собеседница издания «Абзац».

Она уточнила, что для фиксации нарушения достаточно сфотографировать или снять на видео факт подглядывания. Любопытному гражданину могут предъявить обвинения по статье о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни. Ответственность предусмотрена статьёй 137 УК РФ.

Кроме того, жильцам многоквартирных домов могут грозить штрафы за хранение личных вещей в местах общего пользования — в тамбурах и подъездных коридорах. Коляски, самокаты, велосипеды и даже оставленная у двери обувь считаются нарушением правил пожарной безопасности, поскольку мешают эвакуации и могут способствовать распространению огня.