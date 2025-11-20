Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 23:16

Турэксперт объяснила популярность микро-путешествий в соседние города у россиян

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Россияне всё чаще выбирают поездки в другие города, дорога в которые занимает буквально три часа. Турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь в беседе с Life.ru объяснила, что эта тенденция наблюдалась и ранее, но в последние годы стала особенно заметной.

Эксперт выделила несколько причин популярности таких поездок: удобство современных транспортных средств, возможность получить новые впечатления, познакомиться с достопримечательностями и местной кухней без значительных затрат времени и денег.

«Кроме того, в условиях современного ритма жизни, когда выходные у большинства людей не такие длинные, важно максимально эффективно использовать свободное время. Поэтому многие предпочитают отправляться в короткие поездки, чтобы отвлечься от повседневных забот и рутины. Такой формат путешествий позволяет не только расслабиться, но и получить новые знания и впечатления», — отметила специалист.

Стало известно, куда отправятся в новогоднее путешествие 10 млн россиян
Стало известно, куда отправятся в новогоднее путешествие 10 млн россиян

По словам собеседницы Life.ru, самый оптимальный вариант — поездка в один из соседних городов на личном или скоростном общественном транспорте. В новом городе можно погулять по историческим улицам, посетить музеи или попробовать местную кухню. Также популярны обзорные пешеходные экскурсии, которые позволяют лучше узнать город, его архитектуру и историю.

«Такой отдых помогает не только расширить кругозор, но и просто приятно провести время, получить заряд положительных эмоций и восстановить силы перед новой рабочей неделей», — заключила турэксперт.

Россиянам пообещали падение цен на зарубежный отдых до 30% к концу года
Россиянам пообещали падение цен на зарубежный отдых до 30% к концу года

Ранее путешественникам из России объяснили нововведения в сфере туризма с 2026 года. Со следующего года вступят в силу новые правила заселения в гостиницы, разрешающие использование водительского удостоверения, загранпаспорта или военного билета вместо внутреннего паспорта. Подробнее — в материале Life.ru.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar