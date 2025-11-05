Россиянам пообещали падение цен на зарубежный отдых до 30% к концу года

Стоимость зарубежного отдыха для россиян может снизиться примерно на 30% к концу 2025 года и в течение 2026-го. Такой прогноз дал эксперт по туризму Александр Перепёлкин. Он отметил, что туристический рынок постепенно восстанавливается после пандемии. Ранее из-за ограничений и закрытых направлений произошло сильное перераспределение турпотока — россияне массово отправлялись в Таиланд, который временно заместил Турцию, Вьетнам и Египет. Ограниченное предложение вызывало рост цен на популярных курортах и нехватку доступных билетов.

Ситуация стала меняться: в 2024 году свои границы открыл Китай, а во Вьетнаме запустили расширенные полётные программы. В 2025-м Китай отменил визы для россиян, а авиакомпании предложили новые чартеры и прямые рейсы, включая из регионов.

По словам Перепёлкина, Турция также изменила подход к работе — запустила самое раннее бронирование туров за всю историю. Уже с октября доступны путёвки на весенне-летний сезон 2026 года, что позволяет туристам приобрести отдых примерно в полтора раза дешевле, чем ближе к дате вылета.

Так, тур на майские праздники на двоих в пятизвёздочном отеле в Турции можно забронировать за 250–270 тысяч рублей, тогда как весной цена вырастет до 430 тысяч. Ранее подорожание вызвали рост ставок внутри страны и удорожание авиаперевозок из-за обхода бесполётных зон.

Перепёлкин в беседе с «Газетой.ru» отметил, что аналогичные скидки появились и в Азии: в Таиланде и Вьетнаме наблюдаются «горящие» туры по рекордно низким ценам. Например, недавнее предложение на Пхукет из Хабаровска включало 27 ночей за 120 тысяч рублей, а во Вьетнам — 10 ночей на двоих за 79 тысяч. Есть и прямые перелёты на Мальдивы по билетам от 49 тысяч рублей. Эксперт считает, что конкуренция между странами за российских туристов становится мощным драйвером снижения цен и делает зарубежный отдых заметно доступнее.

Кстати, изменились и подходы самих туристов к путешествиям. В частности, россиянки начали переплачивать за туры ради путешествий без мужей. Женщины выбирают направления, связанные с фитнесом, йогой и велнес-практиками — от Турции и Грузии до Омана, Марокко и особенно Индии.