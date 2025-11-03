Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 ноября, 14:45

Запрет курения не снизит спрос российских зумеров на Мальдивы, считает турагент

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / haveseen

Спрос на поездки на Мальдивы среди российской молодёжи не снизится после введения запрета на курение для поколения Z. Такое мнение высказала турэксперт Наталия Ансталь в комментарии/

По словам специалиста, молодые люди в России редко могут позволить себе роскошный отдых на Мальдивских островах, а их туристические предпочтения сосредоточены на других направлениях. При этом эксперт отметила, что прогрессивная молодёжь вряд ли станет отказываться от путешествий из-за подобных ограничений.

«Мальдивы для россиян — это достаточно серьёзная роскошь, и крайне редко туда самостоятельно ездят люди, рожденные после 2007 года», — пояснила Ансталь в разговоре с NEWS.ru.

Турэксперт также поддержала инициативу властей Мальдив, назвав запрет на продажу табачных изделий совершеннолетним, родившимся после 2007 года, разумным решением. Она добавила, что мировое сообщество давно стремится решить проблему курения, а воспитание здорового поколения является верной стратегией

Россиянам рассказали о штрафах за курение на общих балконах
Напомним, на Мальдивах запретили курить людям, родившимся после 2007 года. В Госдуме предложили последовать этому примеру и ввести аналогичные ограничения в России.

