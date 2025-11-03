Запрет курения не снизит спрос российских зумеров на Мальдивы, считает турагент

Спрос на поездки на Мальдивы среди российской молодёжи не снизится после введения запрета на курение для поколения Z. Такое мнение высказала турэксперт Наталия Ансталь в комментарии/

По словам специалиста, молодые люди в России редко могут позволить себе роскошный отдых на Мальдивских островах, а их туристические предпочтения сосредоточены на других направлениях. При этом эксперт отметила, что прогрессивная молодёжь вряд ли станет отказываться от путешествий из-за подобных ограничений.

«Мальдивы для россиян — это достаточно серьёзная роскошь, и крайне редко туда самостоятельно ездят люди, рожденные после 2007 года», — пояснила Ансталь в разговоре с NEWS.ru.

Турэксперт также поддержала инициативу властей Мальдив, назвав запрет на продажу табачных изделий совершеннолетним, родившимся после 2007 года, разумным решением. Она добавила, что мировое сообщество давно стремится решить проблему курения, а воспитание здорового поколения является верной стратегией