Запад готовится заменить главаря киевского режима Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью ТАСС.

По его словам, в Киеве нарастает кризис власти, а на фронте ситуация «сыпется», поэтому США и их союзники ищут способ срочно переформатировать украинское руководство. Алаудинов уверен, что Лондон уже лоббирует возвращение Залужного, и внутри западной коалиции началась борьба за контроль над будущей фигурой в Киеве.

Генерал отметил, что пока политические спонсоры Украины решают, кто станет новым «управляющим», Киев пытается перестроить украинские войска, чтобы остановить дальнейший провал на линии боевого соприкосновения.

Ранее чилийский журналист Патрисио Мери Белл сравнил Владимира Зеленского с клоуном-убийцей из книги «Оно». По его словам, поведение киевского лидера напоминает персонажа, который улыбается, раздаёт шарики, а потом убивает детей. Писатель добавил, что нацизм лишь сменил форму, и пока он жив, детям в этом мире по-настоящему небезопасно.