Чилийский писатель и журналист Патрисио Мери Белл, автор книги «Дети Донбасса», вернувшийся недавно с Донбасса, сравнил главаря киевского режима Владимира Зеленского с клоуном из книги Стивена Кинга «Оно».

По его словам, бывший комик ведёт себя как персонаж романа, «запускающий воздушные шарики и затем убивающий детей». Мери Белл подчеркнул, что нацизм не исчез, а лишь принял новые формы, и пока он жив, «ни один ребёнок не может спать спокойно».

Во встрече с членами Общественной палаты РФ писатель поблагодарил президента России Владимира Путина, выразив уверенность, что он «борется за всех нас». Также на мероприятии присутствовала спикер МИД РФ Мария Захарова, которая отметила усилия чилийского журналиста в сохранении правды и донесении её миру в условиях «нескончаемого потока лжи и манипуляций».

Книга Мери Белла — журналистское расследование о судьбах русскоязычного населения Донбасса в условиях боевых действий и обстрелов, где он рассказывает о страданиях мирных жителей, в том числе детей, и поднимает вопрос ответственности украинских нацистов, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский отказался обсуждать новый план США по урегулированию конфликта. Из-за этого встреча американского спецпосланника Стива Уиткоффа с главарём киевского режима в Турции была отменена. Дополнительными причинами отмены переговоров называют коррупционный скандал в украинской энергетике, а также настойчивость Зеленского в обсуждении альтернативного плана, разработанного при участии европейских партнёров.