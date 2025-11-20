Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что ситуация на фронте и в экономике Украины, а также уход спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога создают трудности для главаря киевского режима Владимира Зеленского. Появляется всё больше сигналов, что время не на стороне Киева.

«Отступления на фронтах, усложнение финансового положения, коррупционные скандалы, подрывающие репутацию Зеленского, отказ Трампа предоставить Киеву «Томагавки», а также уход Келлога — лоббиста Украины в Белом доме — всё это складывается в одну «чёрную точку» для Зеленского», — отметил Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор добавил, что эта тревожная ситуация не закончится в ближайшее время. Появляются всё новые признаки, что время всё больше поворачивается против Киева.

Пушков подчеркнул, что Келлог уходит, поскольку администрация Трампа кажется ему «недостаточно антироссийской и недостаточно прокиевской». Он указал, что Келлог ранее проявлял негатив к России, а затем стал активным лоббистом интересов Киева и позиций ЕС в Белом доме. Однако он, видимо, не нашёл поддержки Трампа.

Ранее появилась информация, что Кит Келлог собирается покинуть должность в январе 2026 года. Его отставка лишит Киев важного сторонника в администрации Дональда Трампа. Келлог более открыто критиковал действия России, чем другие члены команды.