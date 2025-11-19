Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

Специальный посланник президента Соединённых Штатов Кит Келлог может уйти с должности в январе 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Агентство уточняет, что позиция спецпосланника временная. Для продления срока пребывания на ней требуется подтверждение сената. Келлог дал понять своему окружению, что начало 2026 года станет оптимальным временем для его ухода.

Отставка Келлога лишит Киев ключевого сторонника в администрации Дональда Трампа. Он более открыто критиковал действия России, чем другие члены команды.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что Келлог заметно отличается от Уиткоффа. Если Уиткофф ориентирован на долгосрочные решения, то Келлог предлагает лишь «законопатить» украинский конфликт, то есть временно его заморозить. По мнению главы МИД, Келлог, настаивая на непризнании российских территорий, стремится затянуть урегулирование. Это, по словам Лаврова, даст США возможность в будущем игнорировать не имеющие юридической силы обязательства.