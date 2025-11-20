Российских школьниц вербуют под видом «модельных туров» в Дубай, обещая миллионы и подарки от шейхов

Телеграм-канал SHOT разоблачил схему, по которой агенты так называемой «модельной индустрии» активно заманивают несовершеннолетних россиянок в Объединённые Арабские Эмираты. Основной приманкой для школьниц служат обещания несметных богатств: менеджеры убеждают девочек, что за месяц работы на тусовках с местными шейхами они смогут заработать до четырёх миллионов рублей, не считая бонусов в виде дорогих гаджетов, украшений и прочих презентов.

Для легализации выезда за границу агенты вынуждают родителей подписывать нотариальное согласие на выезд дочерей, которым часто еще нет шестнадцати лет, под предлогом участия в «модельных турах» в Дубай. Родители, как сообщается, не подозревают, что, давая согласие, они фактически отправляют своих детей прямиком в эскорт.

От потенциальных «моделей» требуют стандартный набор: прислать фотографии и записать видео с проходкой в купальнике. При этом сами вербовщики, по данным инсайдерских источников, с самого начала не особо скрывают истинный характер «тусовок» с шейхами.

По имеющимся сведениям, в группу риска чаще всего попадают школьницы из неблагополучных семей, которые скрывают от родных истинные цели поездки. Более опытные девушки, уже прошедшие через подобные схемы, открыто заявляют, что такая «карьера» является прямым путем в сферу эскорт-услуг.

Ранее в Куала-Лумпуре российская модель Алиса Касимова стала жертвой навязчивых домогательств со стороны местного блогера. 26-летняя девушка спокойно обедала в кафе в районе Букит Бинтанг, когда к ней подошёл известный в соцсетях тиктокер Hazren Rich и заявил, что хочет «оседлать её сзади».