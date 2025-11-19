Обвинённая в побоях украинской модели в Дубае раскрыла свою версию произошедшего в роковую ночь

Переломанная в Дубае в марте прошлого года украинская модель Мария Ковальчук под действием наркотиков сама выбежала из отеля и добралась до стройки, где и приключился инцидент. Свою версию произошедшего в ту ночь представила дочь российского бизнесмена Антона Мерцалова Александра.

По её словам, Ковальчук исключительно ради поднятия шумихи и привлечения внимания к собственной персоне обвинила во всём случившемся их компанию. Из-за этого они и решили засудить её за клевету и взыскать с неё 55 миллионов рублей.

«Суд идёт. Иск подан на Украину, в ОАЭ и Норвегию», — сказала наследница бизнесмена в беседе с АиФ.

Также она сообщила, что Ковальчук организовала травлю в социальных сетях, причём в кампании по преследованию участвовала и мать модели, которая, говорит Мерцалова, «распространяет заведомо ложную информацию».

Напомним, что в ту ночь Мария Ковальчук была найдена возле стройки на дороге в Дубае. Всё её тело было переломано, поэтому ей пришлось перенести аж восемь операций. Спустя несколько месяцев она дала первое интервью, рассказав, как всё было и кто в этом виноват. Среди обидчиков фигурировала и Мерцалова.