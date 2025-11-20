Известный украинский комик рассказал о своём отношении к живущим в РФ коллегам

Украинский комик Эдуард Мацаберидзе, известный по шоу «Убойная лига» и «Смех без правил» на ТНТ, в разговоре с журналисткой Ириной Шихман на её YouTube-канале объяснил свою позицию по поводу коллег из России. Он заявил, что не испытывает к ним негатива.

Мацаберидзе рассказал, что относится к оставшимся в России юмористам абсолютно нормально. По его мнению, у каждого из них есть свои причины для такого решения. «Остались и остались», — прокомментировал он.

Артист также отметил, что его отношение к российским комикам не изменилось после начала конфликта. Со своей стороны, как утверждает юморист, коллеги из РФ также продолжили общаться с ним как прежде.

Эдуарду Мацаберидзе 43 года. Помимо юмористической деятельности, он снимался в сериалах «Сладкая жизнь», «Одноклассники», «Отдел С.С.С.Р.». Несколько лет назад у комика обнаружили лимфому. Артисту удалось победить рак на четвёртой стадии, сейчас он находится в ремиссии.