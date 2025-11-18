Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 09:25

Комик Рустам Рептилоид и его отец вышли из компании «Звезда» после суда

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rustreptiloid

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rustreptiloid

Комик Рустам Рептилоид и его отец покинули состав участников ООО «Звезда» — об этом стало известно «Постньюс». Решение связано с проигранным компанией судом по иску курорта «Нальчик».

Ранее «Нальчик» требовал около 7,3 млн руб. за аренду и проценты, однако суд частично удовлетворил требования. С ООО «Звезда» взыскали 1,484 млн руб. основного долга, почти 74 тыс. руб. процентов, госпошлину, а также обязали выплатить 80 тыс. руб. за экспертизу и вернуть 166 тыс. руб. излишне уплаченной пошлины истцу.

Турбизнес комика Рептилоида из ЧБД висит на волоске из-за многомиллионного долга
Турбизнес комика Рептилоида из ЧБД висит на волоске из-за многомиллионного долга

После разбирательств собственник «Звезды» сменился: сейчас компания принадлежит Мурату Гаунову, которому перешла доля номиналом 33 тыс. руб.

Ранее ФНС заблокировала счета сбежавшего из России комика Оганисяна, а у Руслана Белого* ликвидируют неработающий бизнес по разведению кроликов.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar