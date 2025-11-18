Комик Рустам Рептилоид и его отец вышли из компании «Звезда» после суда

Комик Рустам Рептилоид и его отец покинули состав участников ООО «Звезда» — об этом стало известно «Постньюс». Решение связано с проигранным компанией судом по иску курорта «Нальчик».

Ранее «Нальчик» требовал около 7,3 млн руб. за аренду и проценты, однако суд частично удовлетворил требования. С ООО «Звезда» взыскали 1,484 млн руб. основного долга, почти 74 тыс. руб. процентов, госпошлину, а также обязали выплатить 80 тыс. руб. за экспертизу и вернуть 166 тыс. руб. излишне уплаченной пошлины истцу.

После разбирательств собственник «Звезды» сменился: сейчас компания принадлежит Мурату Гаунову, которому перешла доля номиналом 33 тыс. руб.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.