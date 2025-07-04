Турбизнес комика Рептилоида из ЧБД висит на волоске из-за многомиллионного долга
Компания экс-участника шоу ЧБД Рустама Рептилоида имеет долг в семь миллионов
Рустам Рептилоид. Обложка © VK / Рустам Саидахмедов
Бывший участник шоу «Что было дальше?» (ЧБД) Рустам Рептилоид (Саидахмедов) является одним из учредителей ООО «Звезда», которое оказалось в центре судебного разбирательства. С организации планируют взыскать более семи миллионов рублей, сообщает «Постньюс».
В декабре прошлого года акционерное общество «Курорт «Нальчик» обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском к ООО «Звезда». Причина — задолженность по арендной плате, которая составляет более 6,4 миллиона рублей.
Кроме основной суммы, истец требует компенсацию процентов за просрочку в размере почти 650 тысяч рублей, а также возмещение расходов на уплату госпошлины — около 238 тысяч рублей.
Учредителями ООО «Звезда» числятся сам Рустам Саидахмедов и его отец Эльмудин. Компания занимается туристическим бизнесом в Кабардино-Балкарии.
На данный момент судебное дело ещё не завершено, а рассмотрение по существу неоднократно переносилось. Следующее заседание суда назначено на 9 июля.
Ранее Life.ru рассказывал, что знаменитый российский чемпион смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе почти два миллиона рублей. При этом в июле прошлого года счета спортсмена были арестованы из-за долга в 297 млн.