Юрист предупредил о риске лишения прав из-за гирлянд в машине

Использование в автомобиле мигающей красной гирлянды может стать основанием для лишения водительских прав на срок до одного года. Об этом NEWS.ru сообщил юрист Михаил Салкин. Главная опасность, по мнению эксперта, заключается не в самой подсветке, а в том, что она может имитировать работу специальных сигналов или дополнительных фар.

«Украшать салон автомобиля гирляндами законом прямо не запрещено, но ответственность можно понести, если такая подсветка нарушает требования к световым приборам или обзору водителя. Серьёзные последствия наступают, когда гирлянда установлена на передней части автомобиля и по цвету или режиму работы «маскируется» под специальные или запрещённые сигналы», — предупредил Салкин.

По его словам, если свет очень интенсивно вспыхивает, направлен в сторону движения и светится красным или синим, то это подпадает под действие статьи 12.5, часть 3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За такое деяние возможно изъятие водительского удостоверения на срок от шести месяцев до одного года, а также конфискация светового устройства.

Отдельное нарушение возникает, если гирлянда установлена на лобовом стекле, стойках или зеркале заднего вида и ограничивает обзор водителю. Салкин уточнил, что в такой ситуации инспектор может квалифицировать действие по статье об управлении транспортным средством с неисправностями. За это нарушение, добавил юрист, предусмотрено предупреждение или штраф в размере пятисот рублей.

Ранее сообщалось о возможных штрафах для автовладельцев за использование зимних шин с глубиной протектора менее 4 мм, а также за установку на одну ось транспортного средства шин разного сезонного типа (летних и зимних). Данные положения зафиксированы в правительственном перечне неисправностей, являющихся основанием для запрета на эксплуатацию транспортного средства.