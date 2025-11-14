Украшение подъезда к Новому году может обернуться для россиян штрафом

Юрист Артур Каримов в беседе с «Постньюс» предупредил, что самовольное украшение подъездов к Новому году может обернуться штрафом до пяти тысяч рублей. Эксперт пояснил, что подъезд относится к общему имуществу, и для его украшения необходимо предварительное согласие собственников и управляющей компании.

Размер штрафа может быть значительно увеличен, если праздничное оформление нарушает правила пожарной безопасности, и в этом случае достигнет 15 тысяч рублей. Если же украшения стали причиной возгорания и привели к жертвам, то виновник может стать фигурантом уголовного дело по статье 219 УК РФ.

По словам юриста, закон не запрещает создавать новогоднее настроение на собственном балконе. Нужно лишь делать это безопасно: не использовать легковоспламеняющиеся материалы и не мешать соседям.

«Отдельных штрафов за декор нет, но за нарушения пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ возможен штраф в размере 5–15 тысяч рублей», — подчеркнул Каримов.

Ранее Life.ru писал, что россияне рискуют нарваться на штраф до 15 тысяч рублей за гирлянду на окнах. Внутри квартиры можно вешать гирлянды где угодно, но использование уличной стороны без одобрения собрания собственников запрещено. При этом вероятность проверки технических характеристик гирлянд сотрудниками МЧС остаётся низкой. Если такая гирлянда станет источником возгорания, собственнику придётся возмещать причинённый ущерб.