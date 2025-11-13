За вынос раковины на мусорку можно схлопотать штраф до ₽3 тысяч, предупредил юрист

Выбрасывание крупногабаритных отходов, таких как раковина, в обычные уличные контейнеры запрещено новыми правилами обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин, пояснив, что с сентября 2025 года действуют нормативы, запрещающие утилизацию предметов, превышающих габариты контейнера или имеющих любую из сторон длиннее 50 сантиметров.

«За вынос мусора в виде старой раковины в уличный контейнер можно получить штраф», — предупредил собеседник NEWS.ru.

Он уточнил, что для утилизации подобных предметов необходимо заказывать специальный контейнер и оплачивать их вывоз. Нарушителям грозит административный штраф до трёх тысяч рублей, поскольку такие отходы формально классифицируются как крупногабаритные и требуют особого порядка утилизации.