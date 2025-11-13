Россия и США
13 ноября, 13:53

За вынос раковины на мусорку можно схлопотать штраф до ₽3 тысяч, предупредил юрист

Обложка © freepik

Выбрасывание крупногабаритных отходов, таких как раковина, в обычные уличные контейнеры запрещено новыми правилами обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин, пояснив, что с сентября 2025 года действуют нормативы, запрещающие утилизацию предметов, превышающих габариты контейнера или имеющих любую из сторон длиннее 50 сантиметров.

«За вынос мусора в виде старой раковины в уличный контейнер можно получить штраф», — предупредил собеседник NEWS.ru.

Он уточнил, что для утилизации подобных предметов необходимо заказывать специальный контейнер и оплачивать их вывоз. Нарушителям грозит административный штраф до трёх тысяч рублей, поскольку такие отходы формально классифицируются как крупногабаритные и требуют особого порядка утилизации.

Ранее гражданам объяснили, как не нарваться на штраф за вынос мусора. К слову, на каждого россиянина приходится около 325 кг мусора в год.

BannerImage
Борис Эльфанд
