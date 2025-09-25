Грязные деньги: Россиянам объяснили, как не нарваться на штраф за вынос мусора

Вынос в дворовые контейнеры для мусора крупных картонных коробок, которые относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, не является нарушением, пояснил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский, комментируя гуляющие по Сети «страшилки» о штрафах. Однако, по его словам, за выброс строительного мусора, батареек, ламп или покрышек в обычные баки действительно предусмотрено наказание до трёх тысяч рублей.

Аналогичные санкции грозят россиянам за брошенный мимо урны фантик, а в случае причинения вреда людям или животным штраф возрастает до восьми тысяч. Отдельно регулируется выбрасывание мусора из транспортных средств. За это наказание достигает 15 тысяч рублей. Уголовная ответственность, как отметил эксперт, наступает только при утилизации радиоактивных или ядовитых веществ, повлёкшей тяжкие последствия.

«За выброс на улице или на природе (за исключением случаев на особо охраняемых природных территориях) обычного фантика, окурка, да и просто большого мусорного мешка с остатками еды или упаковки уголовная ответственность такому нерадивому гражданину грозить не будет», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее россиян предупредили, что выброс мусора мимо урны может повлечь административный штраф до пяти тысяч рублей. Если же в течение года человек снова будет пойман на аналогичном поступке, то сумма взыскания может вырасти. Кроме того, организация несанкционированной свалки грозит уголовной ответственностью.