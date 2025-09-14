Осень без смога: Эколог назвал правильный способ утилизации опавших листьев

Осенью улицы утопают в опавших листьях, и многие россияне по привычке думают, что проще всего их сжечь. Однако это опасная ошибка. Эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru объяснил, почему категорически нельзя жечь листву и как её можно использовать с пользой.

Мы, экологи, устали повторять: ни в коем случае не жгите листву! Горение листьев наносит серьёзный вред окружающей среде и вашему здоровью. При сжигании выделяются опасные химические вещества и дым, загрязняющие воздух и способствующие появлению смога. Это не только экологическая, но и административная, и медицинская проблема. Илья Рыбальченко Эколог

По словам специалиста, сухая листва – не мусор, а ценнейший природный материал. Её можно превратить в компост: собрать в кучи, увлажнять и поддерживать правильный микроклимат. В итоге получится перегной – натуральное удобрение, которое улучшает почву и помогает газонам, клумбам и цветам расти крепче. Другой вариант – оставлять листву прямо на газонах и под деревьями: при лёгкой перекопке она быстрее разложится, насытит почву микроэлементами и защитит корни от морозов.

Рыбальченко отметил, что у каждого способа есть свои нюансы. Листья из городских дворов и улиц не подходят для грядок с овощами и зеленью – в них могут накапливаться токсины. А вот для газонов, клумб и новых посадок они отлично работают: служат нижним органическим слоем, который со временем превращается в гумус.

«Листья с тротуаров и дорог нужно своевременно убирать, чтобы они не мешали движению и не создавали опасность скольжения. В то же время в парках и зелёных зонах листву можно оставлять для естественной переработки – это поддерживает баланс городской экосистемы», – добавил эколог.

Следуя этим простым правилам, каждый горожанин может улучшить экологическую ситуацию, сохранить здоровье и обогатить природу, подытожил собеседник Life.ru.