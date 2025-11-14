Россияне рискуют нарваться на штраф до 15 тыс. рублей за гирлянду на окнах

Размещение новогодней гирлянды на внешней стороне окна в многоквартирном доме может привести к штрафу за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин, отметив, что для украшения фасада необходимо согласие всех жильцов.

В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнил, что внутри квартиры можно вешать гирлянды где угодно, но использование уличной стороны без одобрения собрания собственников запрещено. При этом вероятность проверки технических характеристик гирлянд сотрудниками МЧС остаётся низкой.

«Если такая гирлянда станет источником возгорания, собственнику придётся возмещать причинённый ущерб», — предупредил юрист.

Согласно правилам противопожарного режима в РФ, использование гирлянд должно соответствовать их техническим характеристикам. Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ.

С сентября 2025 года действуют новые правила, запрещающие выбрасывать в обычные контейнеры крупногабаритные отходы размером более 50 см. Как пояснил юрист, за выброс старой раковины в уличный контейнер теперь грозит штраф до 3 тысяч рублей. Для утилизации таких предметов необходимо заказывать специальный контейнер и оплачивать их вывоз отдельно.