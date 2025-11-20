ВСУ получили британский зенитно-артиллерийский комплекс Terrahawk Paladin

Россия и США
В ВСУ впервые был замечен британский зенитный комплекс Terrahawk Paladin. Соответствующую информацию распространил телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Мобильный зенитно-артиллерийский комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin установлен на шасси грузовика MAN HX. Разработкой и производством выступает британская компания MSI-Defense Systems Ltd. Данная система является модернизированной версией модульной платформы ближнего действия.

Как пояснили специалисты, комплекс создан для противодействия беспилотным летательным аппаратам, вертолётам и лёгким самолётам. Основу вооружения составляет дистанционно управляемый боевой модуль, оснащённый 30-мм пушкой. Для обнаружения целей техника использует круговую радиолокационную станцию и оптико-электронный модуль. Отмечается, что установка относится к классу наземных зенитных комплексов ближнего действия и предназначена для длительного нахождения на одной позиции.

Первые образцы были представлены ещё в 2022 году на выставке DSEI в Лондоне. Переданные Украине установки оплатило британское правительство из средств специального фонда. Одна из целей поставки заключается в проведении испытаний системы в реальных боевых условиях.

Ранее сообщалось, что российские барражирующие боеприпасы комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 украинских танков, в число которых вошло свыше 60 машин западного производства. Помимо танков, операторы данных дронов поразили более 260 гаубиц М777 и свыше ста самоходных артиллерийских установок M109.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

