Барражирующие боеприпасы комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 украинских танков, включая свыше 60 машин НАТО — Abrams, Leopard 2 и Challenger 2. Об этом сообщили ТАСС в компании-разработчике ZALA перед выставкой Dubai Airshow 2025.

В компании отметили, что речь идёт о технике стоимостью в миллионы долларов. Кроме танков, операторы «Ланцетов» поразили более 260 гаубиц М777, свыше 100 САУ M109, более 60 польских AHS Krab и сотни других единиц вооружения — от БМП Bradley до РСЗО HIMARS, которые ВСУ стараются прятать на удалённых позициях.

По оценкам экспертов, общая стоимость уничтоженной техники составляет от 4 до 12 млрд долларов. По данным Lostarmour, с начала СВО «Ланцеты» поразили около 4 тысяч единиц вооружений и техники.