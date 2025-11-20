Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 ноября, 05:54

Российские «Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ на миллионы долларов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Барражирующие боеприпасы комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 украинских танков, включая свыше 60 машин НАТО — Abrams, Leopard 2 и Challenger 2. Об этом сообщили ТАСС в компании-разработчике ZALA перед выставкой Dubai Airshow 2025.

В компании отметили, что речь идёт о технике стоимостью в миллионы долларов. Кроме танков, операторы «Ланцетов» поразили более 260 гаубиц М777, свыше 100 САУ M109, более 60 польских AHS Krab и сотни других единиц вооружения — от БМП Bradley до РСЗО HIMARS, которые ВСУ стараются прятать на удалённых позициях.

По оценкам экспертов, общая стоимость уничтоженной техники составляет от 4 до 12 млрд долларов. По данным Lostarmour, с начала СВО «Ланцеты» поразили около 4 тысяч единиц вооружений и техники.

Минобороны сообщило, что несколькими днями ранее украинские силы впервые с января решили обстрелять Россию ракетами ATACMS. Все ракеты были успешно уничтожены российскими расчётами ПВО. В ответ в Харьковскую область полетел «Искандер», снёсший те самые пусковые установки. Военные эксперты считают, что удары украинской армии координировались из США.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

