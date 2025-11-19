С-400 сыграла ключевую роль в отражении удара ВСУ по Воронежу
Обломок ATACMS в Воронежской области. Обложка © Минобороны России
Российская система ПВО С-400 стала ключевым элементом при отражении атаки ВСУ на Воронеж ракетами ATACMS, заявил РИА «Новости» военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, основную нагрузку в ходе противоракетного боя взяли на себя комплексы С-400 и «Панцирь-С1», при этом эксперт отдельно отметил возможности С-400, разработанной для перехвата «всех типов аэродинамических целей», включая сложные крылатые ракеты ATACMS. Коротченко подчеркнул, что действия российских Воздушно-космических сил продемонстрировали высокую боеготовность.
Он добавил, что взаимодействие С-400 и «Панцирей», прикрывающих их позиции, доказало эффективность современной российской системы ПВО, которая «непрерывно совершенствуется с учетом опыта СВО».
Минобороны сообщило, что 18 ноября украинские силы впервые с января решили обстрелять Россию ракетами ATACMS. Все ракеты были успешно уничтожены российскими расчётами ПВО. В ответ в Харьковскую область полетел «Искандер», снёсший те самые пусковые установки. Военные эксперты считают, что удары украинской армии координировались из США.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.