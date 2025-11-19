Военный эксперт раскрыл роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Применение американских баллистических ракет ATACMS для атаки по объектам Воронежской области доказывает прямое участие США в координации ударов ВСУ, заявил историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, Киев не решился бы на столь серьёзную провокацию без предоставления Вашингтоном точных координат и цифровых карт.
«Достаточно долгое время Украина не применяла американские баллистические ракеты для нанесения ударов по территории России. <...> Применение баллистических ракет США — это нехороший сигнал и стопроцентное участие американцев в этой атаке», — уверен собеседник NEWS.ru.
Он указал на противоречивую позицию президента США Дональда Трампа, который публично декларирует мирные инициативы, но вместе с тем санкционирует применение высокоточного оружия по российской территории. Военный эксперт подчеркнул необходимость жёсткого ответа на действия, угрожающие не только военной инфраструктуре, но и гражданскому населению РФ.
«Не так давно Дональд Трамп говорил о том, что думает о возможности применения ракет ATACMS по территории РФ. Сегодня мы получили конкретный ответ на его мысли. Что касается самих ракет, полётное задание закладывалось только по американским данным», — заключил эксперт.
Напомним, 18 ноября ВСУ впервые с января запустили по России четыре ракеты ATACMS. Украинские войска пытались атаковать Воронежскую область, но все ракеты были сбиты. В ответ российский «Искандер» стёр в пыль установки, запустившие ATACMS. Позже Минобороны РФ показало фото обломков ATACMS, пробивших крышу детдома в Воронеже.
