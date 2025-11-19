Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 10:13

Военный эксперт раскрыл роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Применение американских баллистических ракет ATACMS для атаки по объектам Воронежской области доказывает прямое участие США в координации ударов ВСУ, заявил историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, Киев не решился бы на столь серьёзную провокацию без предоставления Вашингтоном точных координат и цифровых карт.

«Пошёл на провокацию»: Вскрылась истинная цель удара ВСУ по Воронежу запретными ATACMS
«Пошёл на провокацию»: Вскрылась истинная цель удара ВСУ по Воронежу запретными ATACMS

«Достаточно долгое время Украина не применяла американские баллистические ракеты для нанесения ударов по территории России. <...> Применение баллистических ракет США — это нехороший сигнал и стопроцентное участие американцев в этой атаке», — уверен собеседник NEWS.ru.

Он указал на противоречивую позицию президента США Дональда Трампа, который публично декларирует мирные инициативы, но вместе с тем санкционирует применение высокоточного оружия по российской территории. Военный эксперт подчеркнул необходимость жёсткого ответа на действия, угрожающие не только военной инфраструктуре, но и гражданскому населению РФ.

«Не так давно Дональд Трамп говорил о том, что думает о возможности применения ракет ATACMS по территории РФ. Сегодня мы получили конкретный ответ на его мысли. Что касается самих ракет, полётное задание закладывалось только по американским данным», — заключил эксперт.

2 пусковые установки и 10 солдат: Дрон снял удар возмездия за Воронеж по расчёту ATACMS
2 пусковые установки и 10 солдат: Дрон снял удар возмездия за Воронеж по расчёту ATACMS

Напомним, 18 ноября ВСУ впервые с января запустили по России четыре ракеты ATACMS. Украинские войска пытались атаковать Воронежскую область, но все ракеты были сбиты. В ответ российский «Искандер» стёр в пыль установки, запустившие ATACMS. Позже Минобороны РФ показало фото обломков ATACMS, пробивших крышу детдома в Воронеже.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar