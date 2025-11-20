В России могут внедрить автоматизированную сдачу экзаменов на права

В России рассматривают возможность внедрения автоматизированного приёма экзаменов на водительские права. Соответствующее предложение содержится в новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Согласно документу, автоматизация процесса позволит повысить объективность и эффективность проверки знаний будущих водителей. Сейчас экзамен состоит из двух этапов — теории и практики, причём для массовых категорий прав практическая часть проходит сразу в городских условиях.

Как отметил в беседе с ТАСС автоэксперт Александр Холодов, аналогичная система успешно работает во многих странах, включая государства Европы, Японию, Южную Корею и Казахстан. Ожидается, что нововведение сократит коррупционные риски и повысит качество подготовки водителей.

Ранее сообщалось, что гражданам России, планирующим автомобильные поездки за рубеж, целесообразно заблаговременно обновить водительские удостоверения. Это связано с тем, что временный порядок автоматического продления действия прав, введённый в 2022 году, утратит силу с 1 января 2026 года и применяется исключительно на территории Российской Федерации.