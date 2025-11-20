В Академии Русского балета имени Вагановой открылась выставка к 100-летию Майи Плисецкой

В Академии Русского балета имени Вагановой начала работу камерная выставка, приуроченная к столетию со дня рождения легендарной балерины Майи Плисецкой. Торжественную церемонию открытия для педагогов и учащихся провёл ректор академии Николай Цискаридзе, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

В Академии Вагановой открылась выставка к 100-летию Майи Плисецкой. Видео © tvspb.ru

Центральным элементом экспозиции стал триптих, переданный в дар академии петербургским художником Александром Кривоносом. Он признался, что на создание работы его вдохновил уникальный сценический образ Плисецкой в «Лебедином озере», где отведённые назад руки балерины стали эталоном для всего балетного мира.

По словам художника, этот образ напомнил ему распятие. Именно эта творческая вольность и стала импульсом для рождения произведения искусства. Ректор Академии Николай Цискаридзе подчеркнул, что наследие Плисецкой является основой для воспитания новых поколений артистов, и он регулярно показывает записи её выступлений своим студентам как безусловный образец для подражания.

Майя Плисецкая служила источником вдохновения не только для хореографов, но и для модельеров, став первой советской иконой стиля для западных кутюрье. Особые отношения связывали балерину с Пьером Карденом, чьему вкусу она доверяла безоговорочно. Её искусство пленило и российского дизайнера Татьяну Категову, создавшую для Плисецкой элегантное шёлковое платье и пуанты под впечатлением от «Кармен-сюиты».

К сожалению, модельер не успела преподнести свой подарок, о чём сожалеет до сих пор, вспоминая, с какой потрясающей пластикой и грацией Плисецкая выходила на сцену даже в преклонном возрасте. Теперь эти предметы, наряду с другими экспонатами, составят основу музейного уголка, посвящённого великой балерине, чьё имя стало синонимом высокого искусства.

