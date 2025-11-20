Лукашенко анонсировал большую командировку и переговоры с американцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом главу администрации президента Дмитрия Крутого. Во время разговора он рассказал о предстоящих переговорах с США и большой командировке.

«И среди озвученных задач проанонсировал и большую предстоящую командировку. А также — переговоры с американцами!», — рассказали авторы проекта «Пул Первого».

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, осуждённых за тяжкие государственные преступления. Отмечается, что решение было принято благодаря усилению контактов с Ватиканом, а также проявлению принципов доброй воли и милосердия.