Лукашенко анонсировал большую командировку и переговоры с американцами
Обложка © Telegram/ Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом главу администрации президента Дмитрия Крутого. Во время разговора он рассказал о предстоящих переговорах с США и большой командировке.
«И среди озвученных задач проанонсировал и большую предстоящую командировку. А также — переговоры с американцами!», — рассказали авторы проекта «Пул Первого».
Ранее Life.ru сообщал, что Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, осуждённых за тяжкие государственные преступления. Отмечается, что решение было принято благодаря усилению контактов с Ватиканом, а также проявлению принципов доброй воли и милосердия.
