20 ноября, 09:56

Лукашенко анонсировал большую командировку и переговоры с американцами

Обложка © Telegram/ Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом главу администрации президента Дмитрия Крутого. Во время разговора он рассказал о предстоящих переговорах с США и большой командировке.

«И среди озвученных задач проанонсировал и большую предстоящую командировку. А такжепереговоры с американцами!», — рассказали авторы проекта «Пул Первого».

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Лукашенко
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Лукашенко

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, осуждённых за тяжкие государственные преступления. Отмечается, что решение было принято благодаря усилению контактов с Ватиканом, а также проявлению принципов доброй воли и милосердия.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
