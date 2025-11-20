Лукашенко помиловал католических священников Околотовича и Юхневича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, осуждённых за тяжкие государственные преступления. Об этом сообщает госагентство БелТА.
«На основании помилования президента Беларуси освобождены два католических священнослужителя, совершивших тяжкие преступления против государства», — говорится в сообщении агентства.
Сообщается об освобождении из колонии отцов Генриха Околотовича и Анджея Юхневича. Отмечается, что решение было принято благодаря усилению контактов с Ватиканом, а также проявлению принципов доброй воли и милосердия, в контексте объявленного в Римско-католической церкви Юбилейного года.
А ранее Александр Лукашенко по просьбе американского лидера Дональда Трампа помиловал 14 иностранных граждан. В свою очередь США сняли санкции с авиакомпании Belavia.
