Лукашенко помиловал католических священников Околотовича и Юхневича

Сообщается об освобождении из колонии отцов Генриха Околотовича и Анджея Юхневича. Отмечается, что решение было принято благодаря усилению контактов с Ватиканом, а также проявлению принципов доброй воли и милосердия, в контексте объявленного в Римско-католической церкви Юбилейного года.