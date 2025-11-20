Застрявший у берегов Турции круизный лайнер отправится в Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande с сотнями россиян на борту, который не смог пришвартоваться в Стамбуле, отправится в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, лайнер направится в Сочи, чтобы не сбиваться с графика круиза. Источник заверил, что эта задержка не повлияет на следующие запланированные рейсы судна в Стамбул.

По данным турецких СМИ, на борту лайнера находятся 616 пассажиров, в основном граждане России, а также 435 членов экипажа.

Напомним, ранее сообщалось, что свыше 600 туристов из России заблокированы на круизном лайнере у берегов Турции. Лайнер прибыл в гавань Галатапорт ночью, а утренняя высадка по расписанию была сорвана из-за отсутствия официального разрешения от турецких властей. В результате судно было вынуждено встать на якорь в ожидании дальнейших указаний.