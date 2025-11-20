Свыше 600 туристов из России заблокированы на круизном лайнере у берегов Турции

Более 600 российских туристов оказались в ловушке на круизном лайнере Astoria Grande у побережья Стамбула. Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошёл после того, как судну отказали в разрешении на заход в порт для высадки пассажиров.

Больше 600 туристов из России оказались заблокированы на круизном лайнере у берегов Турции. Видео © Telegram /Mash

Лайнер прибыл в гавань Галатапорт ночью, а утренняя высадка по расписанию была сорвана из-за отсутствия официального разрешения от турецких властей. В результате судно было вынуждено встать на якорь в ожидании дальнейших указаний. На борту находятся граждане из различных регионов России, включая Краснодарский край, Московскую и Ленинградскую области.

Местные СМИ связывают эту ситуацию с недавним инцидентом в российском порту Сочи, где турецкому грузопассажирскому парому Seabridge также было отказано в заходе после трёхдневного ожидания. Российские официальные лица объяснили свои действия недостаточной готовностью портовой инфраструктуры и технической невозможностью организации паромного сообщения между двумя странами в текущих условиях. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал неготовность сочинской инфраструктуры к приёму судов такого типа.

