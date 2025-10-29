Туристический лайнер с 200 пассажирами на борту загорелся на реке Нил в Египте

На круизном судне Iberotel Crown Empress, совершавшем плавание по реке Нил в Египте, произошло серьёзное возгорание. Инцидент случился вечером 28 октября во время рейса между Луксором и Эдфу, когда на борту находилось более 200 человек. По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв, а причиной возгорания могло стать короткое замыкание в районе корабельной кухни.

Очаг возгорания возник на нижней палубе плавучего средства примерно в 18:15 по местному времени. Пламя стремительно распространилось по корпусу, повредив жилые помещения и заблокировав основные пути эвакуации. Члены команды активировали аварийную сигнализацию и организовали перемещение всех путешественников на верхний уровень судна.

«Это был настоящий хаос. Люди не знали, что делать. Некоторым пассажирам удалось выбраться в безопасное место по трапу, другие даже не смогли покинуть свои каюты и в конце концов были спасены двумя небольшими лодками», — заявил один из туристов во время общения с изданием VRT News. Круизный лайнер был экстренно пришвартован вблизи города Эсна, где и проводилась эвакуация 220 человек, вынужденных оставить свой багаж на горящем судне.

По данным местных средств массовой информации, правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего. Согласно первоначальным выводам, причиной инцидента стало нарушение работы электрооборудования в камбузе. Важно отметить, что данный рейс являлся первым в рамках запланированного 12-дневного путешествия по главной водной артерии Египта.

Ранее в Самаре пациент наркодиспансера поджёг матрас в своей палате, из-за чего начался пожар. Пламя удалось потушить до приезда сотрудников МЧС России, пострадавших нет. Ведётся проверка. В здании сработала пожарная сигнализация. Медики быстро обнаружили источник возгорания по густому дыму, шедшему из палаты № 6 на первом этаже. По предварительным данным, мужчина сам поджёг постель, на которой лежал.