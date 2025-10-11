СК: При столкновении судов в Иркутской области погибли три человека

В результате столкновения двух судов в районе посёлка Листвянка Иркутской области погибли три человека, ещё один пострадал и госпитализирован, одному оказывается помощь на месте. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как сообщили в ведомстве, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Следователи Иркутского следственного отдела на транспорте выехали на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии и размер причинённого ущерба.