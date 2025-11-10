В Трабзоне россияне не могут сойти с парома Seabridge из-за таможни

Граждане Российской Федерации, находящиеся на борту парома Seabridge, который прибыл в турецкий порт Трабзон, лишены возможности покинуть судно. По информации Telegram-канала Baza, причиной сложившейся ситуации стало закрытие таможенной службы.

Сообщается, что турецких подданных уже выпустили с корабля, в то время как россияне вынуждены оставаться на пароме. Как информирует телеграм-канал, пассажирам из России предстоит провести на борту как минимум ещё одну ночь.

Напомним, что 5 ноября состоялся первый за полтора десятилетия рейс парома из Турции в Россию. Однако судну Seabridge не удалось получить разрешение на вход в сочинский порт. После двух с половиной суток ожидания в нейтральных водах кораблю пришлось взять обратный курс на Трабзон.