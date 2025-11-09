Паром, на котором были забаррикадированы пассажиры в Сочи, вернулся в Трабзон
Обложка © ТАСС / Алексей Смагин
Паром Seabridge, которому отказали в высадке пассажиров в Сочи, вернулся в турецкий Трабзон. Двое турецких граждан сошли на берег, в то время как российские пассажиры остаются на борту в ожидании своих авиарейсов, сообщил представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
«Паром благополучно прибыл в порт Трабзона. Турецкие пассажиры покинули его, а остальные 18 остались на борту – они подождут свои авиарейсы, запланированные на понедельник», — приводит РИА «Новости» его слова.
По его информации, все пассажиры получили авиабилеты по выбранным ими маршрутам
Напомним, судно дрейфовало у побережья Сочи с 7 ноября, но так и не получило разрешения зайти в российские воды. Это был первый за 14 лет рейс из Трабзона. Ранее власти Краснодарского края назвали запуск сообщения с Трабзоном преждевременным по соображениям безопасности. Life.ru также писал, что билеты на паром из Сочи в Трабзон стоят от 6,5 тысячи рублей.
