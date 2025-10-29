Билеты на паром из Сочи в Трабзон будут стоить от 6,5 тысячи рублей

Стоимость поездки на пароме Seabridge по маршруту Сочи — Трабзон в одну сторону стартует от 6,5 тысячи рублей за кресло в эконом-классе. Об этом сообщил генеральный директор ООО «СВС Шиппинг», член совета директоров Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

«Все каюты на судне оборудованы удобствами. Кроме того, имеется 93 кресельных места, аналогичных самолётным, для эконом-пассажиров. Базовая цена за кресло — от 6500 рублей. Стоимость кают начинается от 9500 рублей, в зависимости от класса», — рассказал Туркменян в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что перевозка автомобиля для пассажиров обойдётся от 30 тысяч рублей, однако на первых этапах такая услуга не планируется. Билеты можно будет купить в кассах морских вокзалов Сочи и Трабзона, а также онлайн.

Паромная линия между Сочи и Трабзоном ранее работала с 1993 по 2011 год и будет восстановлена спустя более десяти лет. Как предполагается, между Сочи и Трабзоном будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров, рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, шести автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов. Также могут быть запущены «морские автобусы» — среднеразмерные паромы для перевозки людей и легковых автомобилей. О проекте говорилось уже давно, с 2023 года, но его старт откладывался уже четыре раза.