В Турции назвали дату запуска паромов в Сочи

С 1 мая этого года будет запущено регулярное движение паромов между Сочи и турецким городом Трабзон. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби.

"Работа в этом направлении дала положительный результат, и мы достигли договорённостей", — сказал он газете "Стар".

Челеби уточнил, что 6 апреля будет подписано соглашение. С 1 мая будут "открыты ворота в Россию", как выразился он. Предполагается, что между Сочи и Трабзоном будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров и рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, шести автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов. Также могут быть запущены "морские автобусы" — среднеразмерные паромы для перевозки людей и легковых автомобилей.