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1 апреля, 19:24

В Турции назвали дату запуска паромов в Сочи

Глава ТПП Челеби: С 1 мая будут запущены паромы Сочи – Трабзон

С 1 мая этого года будет запущено регулярное движение паромов между Сочи и турецким городом Трабзон. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби.

"Работа в этом направлении дала положительный результат, и мы достигли договорённостей", — сказал он газете "Стар".

Челеби уточнил, что 6 апреля будет подписано соглашение. С 1 мая будут "открыты ворота в Россию", как выразился он. Предполагается, что между Сочи и Трабзоном будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров и рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, шести автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов. Также могут быть запущены "морские автобусы" — среднеразмерные паромы для перевозки людей и легковых автомобилей.

Турция начала терять туристов после разрушительных землетрясений

Турция начала терять туристов после разрушительных землетрясений

Как сообщал Лайф, ранее в Турции выразили надежду, что произошедшие на юго-востоке страны землетрясения не отразятся на туристическом потоке в этом сезоне.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев
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