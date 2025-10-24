Паром Трабзон — Сочи начнёт курсировать с 29 октября

Турция и Сочи будут связаны паромным сообщением с 29 октября, проект создавался ещё в 2023 году, но был отложен. Паром будет выходить из порта города Трабзон, турецкая сторона предложила для этих целей судно Seabridge. Около девяти лет назад подобное сообщение уже существовало между странами, сейчас его возобновляют. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в порту Трабзона.

По словам собеседника агентства, первое время паром будет перевозить исключительно пассажиров, а грузы начнёт брать на борт гораздо позже. В июле этого года проект был приостановлен на неопределённый срок в связи с новыми правилами захода судов в российские порты.

Как предполагается, между Сочи и Трабзоном будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров, рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, шести автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов. Также могут быть запущены «морские автобусы» — среднеразмерные паромы для перевозки людей и легковых автомобилей. О проекте говорилось уже давно, с 2023 года, но его старт откладывался уже четыре раза.