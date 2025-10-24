В РСТ считают профанацией санкции ЕС против российского турбизнеса

Запрет Европейского союза на организацию туров в Россию можно считать санкциями лишь формально, поскольку фактически продажа таких поездок европейскими туроператорами прекратилась ещё четыре года назад, заявил в беседе с 360.ru глава комитета РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович.

«С одной стороны, это формально реальные санкции непосредственно в сфере туризма. С другой — некая профанация...» — подчеркнул эксперт.

По его словам, несмотря на накопившийся за пять лет отложенный спрос со стороны европейских туристов, поездки в Россию осуществляются преимущественно в частном порядке или через третьи страны, в основном Турцию. Так что запрет ЕС лишь закрепляет существующую уже несколько лет практику.

Напомним, ранее ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В частности, в него вошли свыше ста танкеров. Вместе с этим, также вводятся ограничения на перемещения дипломатов из РФ по территории стран-членов. Однако в Госдуме уже указали на неэффективность новых санкций ЕС против РФ.