Новые санкционные ограничения, введённые Евросоюзом против Российской Федерации, не помогут приблизить завершение конфликта на Украине, но ускорят достижение выгодной для России сделки. Об этом говорится в публикации британского издания The Guardian.

«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочёл бы Запад», — сказано в материале газеты.

Авторы статьи обращают внимание, что многочисленные попытки Запада помочь Украине, как и антироссийская санкционная кампания, также не принесли практически никаких результатов, включая поставки военных грузов и отмену ограничений на нанесение ударов вглубь территории России.

Напомним, Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкционных ограничений ввёл запрет на экспорт некоторых основных минеральных товаров, таких как соль, цемент, сера, земля и камень, а также других сырьевых материалов. Новые рестрикции нацелены на дальнейшее ограничение доступа РФ к важным минеральным и промышленным материалам. Британский журналист, учёный и писатель Джон Лафлэнд, комментируя эти санкции, выразил мнение, что эти меры не оказывают на Россию никакого воздействия.