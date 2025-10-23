В Британии отметили неэффективность санкционных мер ЕС в отношении России

Британский журналист, учёный и писатель Джон Лафлэнд в своей публикации в социальной сети X выразил мнение, что вводимые европейскими странами санкции не оказывают на Россию никакого воздействия.

«Забавно, предыдущий пакет санкций, 18-й, должен был стать переломным моментом... как и 17-й, 16-й и так далее», — написал он.